        Beşiktaş'ta savunma toparlanmıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta savunma toparlanmıyor!

        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken savunmadaki kötü performans yine devam etti.

        Giriş: 21.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:31
        Beşiktaş'ta savunma toparlanmıyor!
        Siyah-beyazlılar, öne geçmesine rağmen 3 dakikada 2 gol yerken bu sezon kalesinde ligde toplamda 8 maçta 11 kez topu filelerinde gördü.

        Beşiktaş bu performansıyla son 5 sezonun en kötü savunma performansını sergiledi.

        Beşiktaş, Avrupa Elemeleri de dahil olmak üzere 14 resmi maça çıkarken 22 golü kalesinde gördü.

        Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, soruna çözüm ararken savunma istikrarını oturtmaya çalışıyor.

