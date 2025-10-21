Beşiktaş'ta savunma toparlanmıyor!

Siyah-beyazlılar, öne geçmesine rağmen 3 dakikada 2 gol yerken bu sezon kalesinde ligde toplamda 8 maçta 11 kez topu filelerinde gördü.

Beşiktaş bu performansıyla son 5 sezonun en kötü savunma performansını sergiledi.

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Avrupa Elemeleri de dahil olmak üzere 14 resmi maça çıkarken 22 golü kalesinde gördü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, soruna çözüm ararken savunma istikrarını oturtmaya çalışıyor.