Beşiktaş'ta Santos, Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Amir Hadziahmetovic´e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Beşiktaş´ta Süper Lig´in 20´nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat olan Amir Hadziahmetovic´e Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde ziyarette bulundu.
69 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü´den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Hadziahmetovic´e geçmiş olsun dileklerini iletti.