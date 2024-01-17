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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Santos, Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Santos, Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Amir Hadziahmetovic´e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:43
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        Santos, Hadziahmetovic'i ziyaret etti
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        Beşiktaş´ta Süper Lig´in 20´nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat olan Amir Hadziahmetovic´e Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde ziyarette bulundu.

        69 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü´den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Hadziahmetovic´e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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