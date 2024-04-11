Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 32'nci haftasında 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti
Giriş: 11.04.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:34
Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi. Öte yandan çalışmayı, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
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