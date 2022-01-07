Katar'da Antalyaspor'u penaltılarla yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ın sevinci yarım kaldı. Teknik direktör Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karaveli ve oyuncular, karantina nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımla olamayacak. Siyah-beyazlılarda pozitif çıkan oyuncu sayısının daha da artabileceği ifade edildi.

KATAR'A 11 EKSİKLE GİDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın Katar kafilesinde 11 futbolcu yer almamıştı. Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Serdar Saatçı kadroya alınmazken Ghezzal'in de Katar'da koronavirüs testi pozitif çıktı. Cezayirli oyuncu, ambulans uçakla İstanbul'a dönerken yine semptom gösteren Mehmet Topal da kafileden ayrılıp özel uçakla dönmüştü.

ERTELEME İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Beşiktaş'ta mevcut eksiklerin yanı sıra bugün açıklanacak testler sonrası listeye başka futbolcular da eklenebilir. Siyah-beyazlı yönetimin erteleme için TFF'nin kapısını çalması bekleniyor.

SAKATLIKLARDA DA KORONADA DA GENÇLERE İŞ DÜŞÜYOR

Beşiktaş, sezona iyi başlangıç yapsa da Şampiyonlar Ligi'nin başlaması ile birlikte ağır bir sakatlık kabusu yaşadı. Futbolcuların büyük bölümü sakatlık nedeniyle maç kaçırırken deplasmanda oynanan Altay maçı öncesi, eksik sayısı 11'e ulaşmıştı. O zaman takımın başında olan Sergen Yalçın, İzmir'e altyapıdan 3 genci daha çağırırken Serdar Saatçı ilk kez sahne aldı.

Altay'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına da aynı eksiklerle çıkan Kartal'da altyapıdan yetişen Berkay Vardar, sonradan oyuna dahil olarak profesyonel olarak ilk kez Beşiktaş formasını giymişti.

Antalyaspor ile oynanan final öncesi eksikler nedeniyle Önder Karaveli tarafından kadroya dahil edilen gençlerden olan Emirhan İlkhan, Kenan Karaman'ın yerine oyuna dahil olurken büyük alkış aldı.

TFF'den erteleme kararı çıkmaması halinde Beşiktaş'ta Rize deplasmanında da gençler formayı alabilir.