Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman´ın İspanya´da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman´ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."