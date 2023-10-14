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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Eric Bailly'de spazm, gerilme ve ödem tespit edildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Eric Bailly'de spazm, gerilme ve ödem tespit edildi

        Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm; sağ uyluk arka adalesinde ise gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:21
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        Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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        Beşiktaş, İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Eric Bailly'in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Fildişili stoperin spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

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