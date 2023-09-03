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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık! Salih Uçan kadrodan çıkarıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık! Salih Uçan kadrodan çıkarıldı

        Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Salih Uçan yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:36
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        Beşiktaş'ta sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
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        Beşiktaş'ın evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. Siyah beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almadı.

        Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Şenol Güneş'in süre vermesi halinde Ghezzal oynayabilecek.

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