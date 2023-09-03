Beşiktaş'ta sakatlık! Salih Uçan kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Salih Uçan yer almadı
Giriş: 03.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:36
Beşiktaş'ın evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. Siyah beyazlı takımda hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almadı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Şenol Güneş'in süre vermesi halinde Ghezzal oynayabilecek.