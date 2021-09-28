11 eksikle Hollanda'ya gelen Beşiktaş, Ajax karşısında yine sakatlık kabusu yaşadı.

71. dakikada Umut Meraş sakatlanıp kenara değişiklik işareti yaparken 73'te oyuna Berkay Vardar girdi.

Ajax maçı öncesi Altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıktı.

Berkay'ın girmesinin ardından N'Sakala sol beke geçerken genç oyuncu Serdar Saatçı ile stoper hattına geçti.

Beşiktaş maçta kalan bölümü 18 yaşındaki iki stoperle tamamladı.