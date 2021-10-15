Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sona erdi

Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü. Dört futbolcu da ligde Altay ve Sivasspor müsabakalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a karşı forma giyememişti. Sakatlıkları devam eden Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Fabrice N'Sakala da kadroya dahil edilmedi.

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