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Beşiktaş'ta sakatlık: Gözyaşlarıyla çıktı!

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı antrenmanıyla devam etti. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün omzundan sakatlandı ve gözyaşlarıyla kenara geldi

Giriş: 06.12.2022 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta sakatlık: Gözyaşlarıyla çıktı!
AA / HABERTURK.COM

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmana bire bir çift kale adam eksiltme ve savunma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda 5'erli çift kale maçla sona erdi.

GENÇ OYUNCU SAKATLANDI

Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.

Omzundan sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Oğuzhan Akgün'ün durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Siyah-beyazlılarda milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koduou'nın yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, antrenmanın son bölümünde yapılan penaltı atışları eğlenceli anlara sahne oldu.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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