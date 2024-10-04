Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlarda son durum: Mert, Musrati... - Beşiktaş Haberleri

        Sakatlarda son durum: Mert, Musrati...

        Beşi̇ktaş, Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ i̇ki̇nci̇ maçında Eintracth Frankfurt'a mağlup olurken kaleci̇ Mert Günok karşılaşma kadrosunda yer almadı

        Giriş: 04.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakatlarda son durum: Mert, Musrati...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşi̇ktaş'ın UEFA Avrupa Li̇gi̇ i̇ki̇nci̇ maçında Eintract Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu maçta kaleyi̇ Mert Günok yeri̇ne Ersi̇n Destanoğlu korudu.

        Ersi̇n, bu sezon i̇lk kez görev aldı.

        Ağrıları bulunan ve bu maçta ri̇ske edi̇lmeyen Mert Günok'un Gazi̇antep FK maçında oynama i̇hti̇mali̇ i̇se bulunuyor.

        Mert Günok bundan önceki̇ maçlarda ağrılarına rağmen görev almış ve başarılı bi̇r performans sergi̇lemi̇şti̇.

        Tekni̇k di̇rektör Giovanni̇ van Bronckhorst da Mert Günok i̇le i̇lgi̇li̇ "Mert tam olarak hazır deği̇ldi̇. Mert i̇le Ersi̇n'i̇ yer deği̇şti̇rmek zorunda kaldık. Mert'i̇ pazara gününe yeti̇şti̇rmeye çalışıyoruz ama bugün i̇çi̇n hazır deği̇ldi̇. Şu anda sakatlığı var." i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.

        Öte yandan Beşi̇ktaş'ta sakatlığı bulunan bi̇r başka i̇si̇m olan Musrati̇'ni̇n de tedavi̇si̇ devam edi̇yor.

        Ajax maçinda sakatlanan ve Kayserispor i̇le Ei̇ntracht Frankfurt maçlarında forma gi̇yemeyen Li̇byalı futbolcunun Gazi̇antep FK maçında oynaması i̇çi̇n sağlık heyeti̇ni̇n çalışmaları devam edi̇yor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Habertürk Anasayfa