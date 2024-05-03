Beşiktaş'ta sakatlanan Masuaku, Çaykur Rizespor maçında yok!
Beşiktaş, dizinde ödem tespit edilen Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş, dizinde ödem tespit edilen Masuaku'nun Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."