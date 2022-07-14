Beşiktaş Sağlık Heyeti Başkanı Tekin Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların Avusturya kampında sakat futbolcularla ilgili son durumları paylaştı.
Romain Saiss'a tam olarak iyileşmesi ve sağlam bir şekilde oynaması için güçlendirme programı uyguladıklarını söyleyen Kerem Ülkü, Emirhan İlkhan'ın solunum yolu enfeksiyonundan dolayı ayrı idman yapmasına rağmen yapılan ölçümlerde performansının çok iyi olduğunu belirtti.
Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamalara göre sakat oyuncuların son durumları şu şekilde:
Romain Saiss: "Bireysel antrenörlerimizle günde iki idman yapıyor, fizyoterapistlerimizle de çalışıyor. Oteldeki havuzda ve fitness salonunda sürekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yoğurdu üfleyerek yemek istiyoruz. İspanya'da takımla adaptasyonu sağlamak istiyoruz. Mental olarak sıkı bir oyuncu, ufak şeylerden şikayetçi olan biri değil, şu an oyna dersek oynar ama biz ağrıyla oynamasını istemiyoruz. Sezon içinde devamlılığı daha iyi olsun istiyoruz."
Josef De Souza: ''Önemli olmayan bir menisküs sıkıntısı tespit ettik.İlk maçtan sonra dizinde sıkıntı oldu. Görüntüleme yaptık ve menisküsünde hafif bir problem tespit ettik. Menisküs eşittir ameliyat gibi bir algı var ama menisküs ameliyatı gerektiren bir durumu yok. Modern ortopedide menisküsü almak tercih edilmiyor. Belli tedavileri yapmamız gerekiyor. Gün gün muayene ederek dizindeki reaksiyonun sönmesini bekliyoruz. Ona göre doğru zamanda eski idman temposunda denemek istiyoruz."
Atiba Hutchinson: "Ayak bileğinde hafif ağrı var. Bilek kemiklerinden birinde hafif bir ödemi var. Kemik ödeminin en önemli tedavisi yükü ayarlamak. Yükü bir süre kısıtlamamız gerekiyor. Antrenmanda ağrıyı arttırmak yerine havuz idmanları, yer çekimini ortadan kaldıran çeşitli cihazlarla koşturup kondisyon seviyesini korumayı amaçlıyoruz. Yarın çok önemli bir maç olsa oynayabilecek durumda."
Mert Günok: ''Ağır ameliyatlar geçirdi ve durumu iyi gidiyor. Aynı anda üç ameliyat geçirdi dizinden. Hafif bir süreç değildi. Ön çapraz sakatlıkları sonrası hızlı geri dönüşlerde tekrar sakatlık yaşama ihtimali oluyor, ancak 8-9 ay sonra dönenlerde bu ihtimal yüzde 1'e düşüyor. Dikkatli gidiyoruz."
Emirhan İlkhan: ''Üst solunum yolunda enfeksiyon olduğu için takımdan ayrı çalışıyor. Kovid de olsa başka bir üst solunum yolu enfeksiyonu da olsa bulaşmaması için takıma entegre etmek istemiyoruz. Başka birine bulaşırsa oyuncu performansını etkiliyor. O yüzden ayrı idman yaptırıyoruz. Emirhan'ın durumu takımdan farklı değil. Gps'lerle kontrol yapıyoruz, sonuçlar çok iyi, takımla aynı seviyede. İyi olduğunu hissettiğimiz anda takımla birlikte çalışmasına izin vereceğiz."
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