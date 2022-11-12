Beşiktaş'ta Romain Saiss şoku yaşanıyor.

Bu hafta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı ekipte Faslı stoper, arka adalesindeki ağrılar nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Daha önce de aynı bölgede sakatlık yaşayan Saiss, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde forma giyememişti.