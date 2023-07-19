Beşiktaş'ta Saiss gitti gidiyor! Son teklif...
Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda hareketli saatler yaşanıyor
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Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss, gözünü Katar'a çevirdi. Fransa'dan da talipleri olsa da anlaşma zemini bulamayan Faslı futbolcunun son olarak Katar ekibi Al Sadd peşine düştü.
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Teklife sıcak bakan Saiss, Beşiktaşlı kurmaylara ayrılık isteğini yineledi.
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Katar ekibinin teklifinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
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Sakatlığı nedeniyle kampa katılmayan Saiss'in transfer durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.