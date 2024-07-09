Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündem de olan futbolcular Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 09.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:29
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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