Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

REKLAM advertisement1

Beşiktaş'ta futbolcular, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ta futbolcuların ikinci grubu, bu sabah sağlık ekibi tarafından esneklik, kuvvet, performans ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın sağlık kontrolleriyle atletik performans testleri devam ediyor. Detaylı kan tetkikleri yapılan ekibimiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlıların ikinci gurubunda yer alan futbolcular şu şekilde: "Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Bakhtiyor Zainutdinov, Jean Onana, Emir Yaşar, Alex Oxlade-Chamberlain, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Kerem Atakan Kesgin, Ajdin Hasic, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Bulut.”