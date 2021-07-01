Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık kontrollerine başlandı. Siyah-beyazlılardan Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Emre Bilgin, yeni sezon öncesi hastanede; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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