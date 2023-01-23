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Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan! Görüşmeler başladı

Ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Aboubakar'la yapan Beşiktaş, stoper hattı için eski gözdesi Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcuyu kiralamak için temaslara başladı.

Giriş: 23.01.2023 - 21:09 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta rota yeniden Kaan Ayhan! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş forvet hattını Aboubakar'la güçlendirirken, şimdi de rotasını stoper takviyesine çevirdi.

Saiss'in yanına tecrübeli bir ismi monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladı.

İtalyan kulübüyle ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, daha önce anlaşma sağlayamadığı Kaan Ayhan'ı bu kez takıma kazandırmak istiyor.

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