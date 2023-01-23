Saiss'in yanına tecrübeli bir ismi monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.

İtalyan kulübüyle ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, daha önce anlaşma sağlayamadığı Kaan Ayhan'ı bu kez takıma kazandırmak istiyor.