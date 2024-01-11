Beşiktaş'ta rota Bakasetas!
Jonas Svensson'u kadrosuna katarak ilk transferini yapan Beşiktaş, gözünü Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Anastasios Bakasetas'a çevirdi
Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş, orta alana takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Trabzonspor ile sözleşme uzatmaya olumsuz yanıt veren Anastasios Bakasetas için siyah-beyazlılar devrede.
İki taraf arasında görüşmeler olumlu ilerlerken Bakasetas'ın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş, yeni teknik direktör Fernando Santos'un da Bakasetas konusundaki fikrini alarak bordo-mavililerle resmi temaslara başlayacak.
Beşiktaş, sözleşmesinde son 6 aya giren Bakasetas için uygun bir rakam ödeyerek kadrosuna katmayı hedefliyor.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.