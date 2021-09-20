Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkan tek unsur. Adeta revire dönen Kartal'da soğuk algınlığı geçiren Valentin Rosier'in Adana Demirspor maçına yetişmesi beklenirken tedavi süreci olumlu geçen Welinton'un da forma giyme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Kartal'da son maçta sakatlanan Necip Uysal'ın 3 hafta ile Mehmet Topal'ın ise 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Diğer isimlerden Umut Meraş'ın da Adana Demirspor maçında kadroda olma ihtimalinin bulunduğu kaydedilirken N'Koudou, Alex Teixeira ve Vida'nın Adana Demir ve Altay maçlarında forma giyemeyeceği kaydedildi.