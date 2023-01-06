Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: