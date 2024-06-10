Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sesleri

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Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılabilir.

Demokratik Kongolu sol beke Fransa'dan Nantes başta olmak üzere Avrupa'dan talipler var.

1 yıl daha sözleşmesi kalan Masuaku'dan bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, gündemine ise tanıdık bir ismi alacak.

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon da görüşülen Rıdvan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini siyah-beyazlılara bildirmişti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşerek ikna etmeye çalışacak. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan için kiralama formülü planlanıyor.

EURO 2024 kadrosuna alınmayan Rıdvan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst döneminde Rangers'a transfer edilmişti. İskoç ekibi Rıdvan için 4 milyon Euro ve bonuslar ödemişti.