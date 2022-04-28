Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa ekiplerinin uzun zamandır radarında yer alırken teklifler de resmileşmeye başladı.
Milli oyuncu için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve İtalyan temsilcisi Torino kapıyı çalarken teklif edilen rakam 3 milyon Euro civarında. Beşiktaş yönetimi bu rakamı düşük bulurken beklenti en az 5-6 milyon Euro seviyelerinde bonservis geliri elde etmek.
Temasların sürdüğü kaydedilirken Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Rıdvan'ın da kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.
KAZANCI İŞARETİ VERMİŞTİ
Sportif direktör geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da oynama hayali olduğunu açıklayan Rıdvan Yılmaz için "Hayali olan oyuncuların önünü açmak, bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullanmıştı.
YERİNE 2 ADAY!
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığı için alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ligden düşmesi beklenen iki takımdan Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı listesinde ilk sıraya alırken Çaykur Rizespor forması giyen 22 yaşındaki Cemali Sertel ise gündemdeki bir diğer isim oldu. Kazımcan'ın İzmir ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir'den kiralanan Cemali ile sezon bitimiyle kulübüne geri dönecek. Cemali'nin İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Siyah-beyazlılar, Rıdvan'ın ayrılığı halinde bütçeye uygun ve gelecek vadeden bir ismi kadroya katmayı planlıyor.
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