Beşiktaş'ta Rebic ve Ghezzal yüzleri güldürdü
Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen Ante Rebic ve Rachid Ghezzal, Eyüpspor ile oynanan kupa maçında adeta küllerinden doğdu. Hırvat yıldız Rebic, siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydederken, Ghezzal'ın performansı da teknik heyeti sevindirdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Eyüpspor’u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Eyüpspor'a karşı fileleri havalandıran Ante Rebic, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti.
Sezon başından bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan Hırvat futbolcunun son 2 maçta gösterdiği performans, teknik direktör Fernando Santos'u memnun etti.
Vavacars Fatih Karagümrük maçında oyuna sonradan girerek 1 asist yapan Rebic, Eyüpspor karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Deneyimli oyuncunun, Santos ile daha çok süre alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta aynı durum Rachid Ghezzal için de geçerli. Cezayirli futbolcunun, Fernando Santos yönetimindeki 2 maçta çizdiği görüntü teknik heyet tarafından beğenildi.
Deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi konusunda anlaşma sağlanırsa, Portekizli çalıştırıcının Ghezzal'dan yararlanacağı ifade edildi.