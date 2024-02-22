Rashica, Fernando Santos'la parlıyor!
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Milot Rashica, Fernando Santos'un göreve gelmesiyle form grafiğini yükseltti.
- 1
Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.
- 2
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
- 3
4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.
-
- 4
Milot Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı.
- 5
Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.
- 6