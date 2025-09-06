Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir hazırlığı
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.
Giriş: 06.09.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:57
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını salon antrenmanıyla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, akşamki idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
