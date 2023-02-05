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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci

Beşiktaş’ta Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti moralleri bozdu. Siyah beyazlıların tek tesellisi, Ghezzal’ın yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönmesi oldu.

Giriş: 05.02.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci
HABERTURK.COM

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti keyiflerin kaçmasına neden oldu. Siyah beyazlılar, 5 maçlık galibiyet serisinin ardından 2 maçta 5 puan kaybetti.

Rachid Ghezzal, uzun bir sakatlık döneminin ardından Demir Grup Sivasspor maçının son bölümünde görev yaptı. Deneyimli futbolcunun yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuşması teknik heyeti memnun etti.

Cezayirli oyuncu, son olarak 11’inci haftada oynanan Trabzonspor maçında süre almıştı.

Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında tam kadroya yakın olacak.

Siyah beyazlılarda kart cezası sona eren Gedson Fernandes’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Redmond’ın da takıma dönmesi bekleniyor.

Diğer yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

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