Beşiktaş'ta puan kayıpları sürüyor

01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 3 haftada 5 puan kaybetti.
Sezona Demir Grup Sivasspor deplasmanında alınan mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Göztepe galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor ile berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.
İlk 2 maçını kazanan Çaykur Rizespor ise Beşiktaş'la berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti. Yeşil-mavili ekibin 90+8. dakikada bir topu direkten döndü.
İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ
Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında 12 maçtır rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında da kaybetmeyerek iç sahadaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.
Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahadaki son 30 karşılaşmada ise gol atmayı başardı.
RİZESPOR'UN HASRETİ DEVAM ETTİ
Beşiktaş'ı Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta yenemeyen Çaykur Rizespor, yine kazanamadı ve galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 15 maçtan 10'unu yitirirken, 5'inde berabere kaldı.
TARAFTAR DEVREDE MORAL VERDİ
Vodafone Park'ta ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Beşiktaş'a taraftarlar ikinci 45 dakika öncesi moral verdi.
İlk yarıyı bitiren düdüğün çalmasının ardından soyunma odasına gitmek üzere olan siyah-beyazlı futbolcular, taraftarların tezahüratı üzerine bir araya gelerek tribünleri selamladı ve ardından soyunma odasına gitti.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.
DOUGLAS VE REBOCHO İLK KEZ
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Douglas Pereira dos Santos ve Pedro Rebocho siyah-beyazlı formayla tanıştı.
Brezilyalı futbolcu Douglas, 46. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna girerek Vodafone Arena'da ilk kez taraftarların önüne çıkarken, Rebocho 86. dakikada Jeremain Lens'le yer değiştirerek ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giydi.
Siyah-beyazlı taraftarlar oyundan çıkan Lens'i yuhalayarak tepki gösterdi.
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