DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek semtinde yol ve onarım çalışması yapılan caddede boruda meydana gelen patlama uzun süre tamir edilmeyince su boşa aktı.

DHA'nın haberine göre, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde 23.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığı caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki noktada su borusunda patlama meydana geldi. Tazyikle fışkıran su, uzun süre yapılmayınca caddede su birikintisi oluştu. İki kişi, havaya fışkıran suyun altına girdi.

Yaklaşık 3 saat boyunca borunun tamir edilmemesi nedeniyle boşa aktığı belirtilen su, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) görevlileri tarafından patlayan borunun tamir edilmesiyle durdu.