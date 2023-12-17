Beşiktaş'ta park halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta park halindeyken alev alan cip, kullanılamaz duruma geldi
Giriş: 17.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:26
Beşiktaş Etiler Mahallesi Arnavutköy Caddesinde park halinde bulunan 34 VAS 77 plakalı cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir