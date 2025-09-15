Beşiktaş'ta ortada sıkıntı var: Salih de sakatlandı - Beşiktaş Haberleri

Başakşehir'i 2-1 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde 2. maçında ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta aylar sonra 11'de başlayan Salih Uçan sakatlık yaşadı.

Beşiktaş, Salih Uçan’ın uyluk arka adale, tendon bileşkesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Tecrübeli oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Salih'in yanı sıra aynı maçta Orkun Kökçü de kırmızı kart gördü.

Milli takımda sakatlanan Wilfred Ndidi'nin ise tedavisi devam ediyor. Başakşehir maçını kaçıran tecrübeli futbolcu, Göztepe deplasmanında da forma giyemeyecek.

Bu gelişmelerin ardından Göztepe maçı öncesinde orta saha sıkıntısı ortaya çıktı.

Salih Uçan, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin yokluğunda elde sadece Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz kaldı.

Sergen Yalçın'ın iki isme şans vermesi muhtemel gözükürken maç gününe kadar kesin kararını verecek.