Beşiktaş'ta orta alan rekabeti

Beşiktaş'ta Solskjaer ile yakalanan çıkışta bireysel performanslar da yükselirken orta alanda da forma rekabeti iyice arttı.

Gedson Fernandes orta alanda Norveçli teknik adamın da vazgeçilmezi olurken diğer forma için ise Alex Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic rekabet halinde.

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Chamberlain, Soslkajer döneminde oynanan 5 lig maçına da 11'de başlarken ortalama 60 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a kiralayıp geri çağırdığı Amir Hadziahmetovic ise sonradan oyuna dahil olurken sadece kupadaki Antalyaspor maçında ise 11'deydi. Chamberlain ve Hadziahmetovic arasındaki rekabete yeni transfer Elan Ricardo'nun da yavaş yavaş dahil olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Kolombiyalı genç futbolcusu, uyum sürecine devam ederken şu ana kadar 2 maçta kadroya girse de süre bulamadı.