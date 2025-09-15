Beşiktaş'ta Orkun Kökçü hamlesi
Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etmeye hazırlanıyor.
Giriş: 15.09.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:35
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.
90+8'de yaşanan pozisyonda VAR incelemesinin ardından rakibine yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören 10 numara için siyah-beyazlılar, TFF'ye itiraz edecek.
Beşiktaşlı yetkililer, VAR müdahalesinin hatalı olduğunu savunurken TFF ile bu konuda bir görüşme gerçekleşeceği ifade edildi.
