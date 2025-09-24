Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 11'e döndü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 11'e döndü!

        Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 21:03 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:03
        Orkun Kökçü, 11'e döndü!
        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

        Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Cerny, Gökhan Sazdağı ve Toure'yi Kayserispor karşısında statü gereği oynatamadı. Deneyimli teknik adam Necip Uysal, Paulista ve Demir Ege Tıknaz'ı ise yedeğe çekti.

        52 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Svensson, Ndidi, Rashica, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ile Devrim Şahin'i ilk 11'de değerlendirdi.

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham'dan oluşan 11'le çıktı.

        BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

        Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

        Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.

        ORKUN KÖKÇÜ 11'E DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü.

        Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.

        Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.

        KULÜNE PAULISTA DIŞINDA TÜRK OYUNCULARDAN OLUŞTU

        Beşiktaş'ta Kayserispor müsabakasında yedek kulübesini Brezilyalı savunmacı Paulista'nın dışında Türk oyuncular doldurdu.

        Siyah-beyazlılarda Paulista'nın dışında yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir ve Asım Efe Işık forma bekledi.

        KAYSERİSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

        Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hesap.com Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

        Alman teknik direktör, Denswil, Abdulsamet Burak, Mendes, Benes ve Onugkha'nın yerine Beşiktaş karşısında Kayra Cihan, Arif Kocaman, Jung, Nurettin Korkmaz ve Tuci'ye görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Gisdol, takımını Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Jung, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Tuci 11'iyle sahaya sürdü.

        KAYSERİSPOR'DA 11 EKSİK

        Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

        Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.

