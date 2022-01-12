Beşiktaş'ta Katar'da oynanan Süper Kupa maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Önder Karaveli'ye iyi haber geldi. Karaveli'nin testi negatife döndü ve kısa süre içinde sahaya ineceği belirtildi.

Önder Karaveli'nin testinin negatife dönmesiyle birlikte siyah-beyazlı kulübün yarın düzenleyeceği basın toplantısında yer almasındaki engel de kalkmış oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin düzenleyeceği basın toplantısında teknik direktör Önder Karaveli ile Futbol A.Ş Genel Müdür Ceyhun Kazancı da yer alacak.

12'de Vodafone Park'ta gerçekleşecek basın toplantısında takımın sezon sonuna kadar Önder Karaveli'ye resmen emanet edilmesi bekleniyor.