Beşiktaş'ta Onana'ya talip var!

Konuyla ilgili Giornale di Puglia'ya konuşan Corvino, "Jean Onana çok güçlü bir oyuncu. Onunla ilgileniyoruz. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır." ifadelerini kullandı.