Beşiktaş'ta Onana'ya talip var!
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile ilgileniyor.
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Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro planlamasında düşülmeyen ve beklenilen performansı sergileyemeyen Jean Onana ile ilgili İtalya Serie A ekibi Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu.
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Önümüzdeki günlerde Lecce teknik sorumlusu Pantaleo Corvino, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık getirmek için Beşiktaşlı yöneticilerle görüşecek.
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Konuyla ilgili Giornale di Puglia'ya konuşan Corvino, "Jean Onana çok güçlü bir oyuncu. Onunla ilgileniyoruz. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Onana geçen sezon Olympique Marsilya formasıyla 13 maça çıktı ve bir gol attı.