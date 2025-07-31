Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 mağlup oldukları Shakhtar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam, "İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

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MS | 🇺🇦 Shakhtar Donetsk 2 🆚 0 Beşiktaş 🇹🇷 #UEL



🎙️ Ole Gunnar Solskjær: İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha fazla pozisyona girdiler. Rakibimiz güçlü bir takım, bu turnuvada daha üst sıralara çıkabilir. pic.twitter.com/pzqXlMPq7A — HT Spor (@HTSpor) July 31, 2025

"DEVAM ETME KONUSUNDA SIKINTI YOK"

Solskjaer, kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak ise, "Biz maceraya başladık. Sezona daha yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.

MS | 🇺🇦 Shakhtar Donetsk 2 🆚 0 Beşiktaş 🇹🇷 #UEL



🎙️ Ole Gunnar Solskjær: Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Şu an… pic.twitter.com/sXP1UkHgpf — HT Spor (@HTSpor) July 31, 2025