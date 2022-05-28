Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

BORÇ AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılı itibarıyla kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak açıklandı.