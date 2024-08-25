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Necip Uysal, Beşiktaş'ta istikrarıyla ve özverisiyle öne çıkan isimlerden birisi olurken kariyerinde de ilk büyük sakatlığını yaşamış oldu.

16. yılına girdiği Beşiktaş kariyerinde çeşitli sakatlıklar yaşasa da kısa sürede takıma dönen Necip Uysal, 2010-2011 sezonunda iç bağ yırtığı yaşayarak takımdan 28 gün ayrı kalmıştı.

Beşiktaş'ın kaptanı, 33 yaşında yaşadığı ciddi sakatlıkla yeşil sahalardan ilk kez bu denli uzun bir ayrılık yaşayacak.