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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın ilk büyük sakatlığı - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal'ın ilk büyük sakatlığı

        Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Necip Uysal'dan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sol dizinde çapraz bağ kopması belirlendi. Necip Uysal'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:08
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        Necip'in ilk büyük sakatlığı
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        Necip Uysal, Beşiktaş'ta istikrarıyla ve özverisiyle öne çıkan isimlerden birisi olurken kariyerinde de ilk büyük sakatlığını yaşamış oldu.

        16. yılına girdiği Beşiktaş kariyerinde çeşitli sakatlıklar yaşasa da kısa sürede takıma dönen Necip Uysal, 2010-2011 sezonunda iç bağ yırtığı yaşayarak takımdan 28 gün ayrı kalmıştı.

        Beşiktaş'ın kaptanı, 33 yaşında yaşadığı ciddi sakatlıkla yeşil sahalardan ilk kez bu denli uzun bir ayrılık yaşayacak.

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