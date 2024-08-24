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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Necip Uysal 6 ay yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Necip Uysal 6 ay yok!

        Beşiktaş, Necip Uysal'ın sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:06
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        Beşiktaş'ta Necip Uysal depremi!
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        Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

        6 AY YOK!

        33 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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