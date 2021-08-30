Milli takımlara giden futbolcuların yer almadığı, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, bu akşam saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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