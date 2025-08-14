Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlandı!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş sahasında St. Patricks'i ağırladı. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
14.08.2025
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile St. Patricks karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılarda Mustafa Erhan Hekimoğlu, mücadelenin 64. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu.
3 DAKİKA SONRA SAKATLANDI
18 yaşındaki santrfor, 67. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Mustafa'nın yerine Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.
