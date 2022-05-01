Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'ın Francisco Montero ve Valentin Rosier, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Montero, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Rosier ise 76. Dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.