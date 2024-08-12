Beşiktaş'ta Montero ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.
Giriş: 12.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:01
Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.
Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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