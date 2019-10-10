Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcular ile sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı ifade edildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.