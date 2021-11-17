Beşiktaş'ta ülkelerinin milli takımlarına çağırılan 8 futbolcudan 5'i görev alırken 3 isim forma giyemedi. Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala ve Ersin Destanoğlu karşılaşma kadrolarında yer almasına karşın, süre bulamazken, Kanada formasını 90'ıncı kez terleten Atiba Hutchinson; milli takım tarihine geçti. Larin de Meksika karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. Miralim Pjanic'li Bosna Hersek ise sahasında Finlandiya'ya 3-1 mağlup olduğu maçta Dünya Kupası'na gitme hakkına veda etti.

ERSİN İLK KEZ A MİLLİ TAKIMDA, RIDVAN'DAN KRİTİK İKİ ASİST

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kenan Karaman; A Milli Futbol Takımı'nın Cebeliktarık ve Karadağ ile oynadığı maçların kadrosuna davet edilmişti. 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşarken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına görev almadı. Genç sol bek Rıdvan Yılmaz ise Cebelitarık maçının 46'ncı dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna dahil oldu. Rıdvan Yılmaz, millilerin farklı galip gelmesi gereken karşılaşmada 65'inci dakikada Merih Demiral, 81'inci dakikada da Serdar Dursun'un attığı gollerde asisti yapan isim oldu. Rıdvan Yılmaz, 90+1'inci dakikada Serdar Dursun attığı golde de asisti yapsa da ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Öte yandan milli takıma davet edilen Kenan Karaman ise iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu. Kenan Karaman, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında 69'uncu dakikalarda Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna girdi.

LARİN LİDERLİĞİ GETİRDİ; ATİBA, KANADA TARİHİNE GEÇTİ

FIFA Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'un formasını giydiği Kanada, iç sahada oynadığı Kosta Rika ve Meksika maçlarından 6 puan çıkartarak liderliğe yükseldi. İki futbolcu Kosta Rika maçında oyuna sonradan dahil olurken, skor katkısı yapmadı. Meksika ile oynanan karşılaşmada ise Larin attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Aynı karşılaşmada 90 dakika görev yapan Atiba Hutchinson da milli takımdaki 90'ıncı maçına çıkarak, Kanada tarihinde milli formayı en çok terleten futbolcu oldu.

PJANİC, DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYOR

Miralim Pjanic'li Bosna Hersek ise iç sahada oynadığı 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. İlk maçta sahasında Finlandiya'yı konuk eden Bosna Hersek rakibine 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybetti. Miralem Pjanic bu maçta 66 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı ve 1 sarı kart gördü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ukrayna'ya 2-0 kaybedilen karşılaşmanın kadrosunda ise yer almadı.

VİDA VE N'SAKALA GÖREV ALMADI

Öte yandan Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala ise milli takımlarında süre bulamadı. Domagoj Vida, Malta ve Rusya ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınsa da görev yapmadı. Aynı şekilde N'Sakala da Tanzanya ve Benin maçlarının kadrosuna dahil edildi. Ancak tecrübeli sol bek bu karşılaşmalarda süre bulmadı.