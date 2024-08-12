Beşiktaş'ta Mete Vardar'dan transfer açıklaması

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Maçı değerlendiren Mete Vardar, "Güzel bir sezon başlangıcı yaptık. İki kupa, daha sonrasında lige başladık ve 2-0 net bir galibiyet. Tüm takımlara hayırlı bir sezon diliyorum. Güzelliklerin konuşulduğu bir sene ve sonunda da Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını aldığı bir sene olur umarım" dedi.

Sezonun güzelliklerle anılması gerektiğini belirten Mete Vardar, "Türk futbolunun yükselmesi için güzelliklerin anıldığı bir sene olması önemli. Özellikle başkanımız Hasan Arat'ın da bununla ilgili çok net ifadeleri var. Tüm kulüplere başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor camiasına teşekkür eden Mete Vardar, "Kupayla başladık, iyi bir galibiyet aldık ama geride kaldı. Umut ediyorum bu şekilde daha da iyi olacağız. Samsunspor kulübü başkanı Yüksel Yıldırım'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar" açıklamasını yaptı. Galibiyeti Hüseyin Yücel'e armağan eden Mete Vardar, "Bu 3 puanı ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'in doğum günü. Ona ve Beşiktaş camiasına armağan ediyoruz" dedi. Transfer çalışmalarına dair gelen soruya Mete Vardar, "Bugün transferi konuşmak sahada olan oyunculara yanlış olur. Bugün 3 puanı kutlayalım daha sonra o konulara bakarız" cevabını verdi.