Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde merhum başkanları unutmadı. Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş tarihinde başkan olarak görev yapıp sonrasında hayata gözlerini yuman tüm başkanların portrelerini tribüne yerleştirdi. Onursal Başkan Süleyman Seba’ya dek, Beşiktaş’ın kuruluşundan bu yana görev yapan bütün rahmetli başkanların yer aldığı portreler, yedek kulübesinin hemen arkasında yer aldı.

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