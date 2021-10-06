Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda yenilenmeye yönelik program uygulanırken siyah-beyazlılar istasyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadı.

Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok ile Welinton, Josef ve Alex Teixeira arasındaki ayak tenisi maçları çekişmeye sahne oldu. Necip-Oğuzhan-Mert’ten oluşan takım maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını, yarın 19 yaş altı takımıyla yapacağı antrenman maçıyla sürdürecek.